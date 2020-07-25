Saturday's Games

MLB

American League

Baltimore 7 Boston 2

Chicago White Sox 10 Minnesota 3

Tampa Bay 4 Toronto 1

L.A. Angels 4 Oakland 1

Houston 7 Seattle 2

Kansas City 3 Cleveland 2 (10 innings)

National League

Milwaukee 8 Chicago Cubs 3

St. Louis 9 Pittsburgh 1

Philadelphia 7 Miami 1

San Francisco 5 L.A. Dodgers 4

Atlanta 5 N.Y. Mets 3 (10 innings)

San Diego 5 Arizona 1

Interleague

Colorado 3 Texas 2

Detroit 6 Cincinnati 4

Washington 9 N.Y. Yankees 2

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MLS

Orlando City SC 1 Montreal 0

Philadelphia 1 New England 0

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NBA Pre-season

L.A. Lakers 119Orlando 112

Milwaukee 131 Sacramento 123

Utah 101 Miami 99

Brooklyn 124 San Antonio 119

L.A. Clippers 105 Washington 100

New Orleans 119 Denver 104

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