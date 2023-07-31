Monday's Scoreboard
WOMEN'S WORLD CUP
Preliminary round
Australia 4 Canada 0
Ireland 0 Nigeria 0
Japan 4 Spain 0
Zambia 3 Costa Rica 1
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MLB
Interleague
L.A. Angels 4 Atlanta 1
American League
Baltimore 4 Toronto 2
Tampa Bay 5 N.Y. Yankees 1
Houston 7 Cleveland 3
Seattle 6 Boston 2
National League
Arizona 4 San Francisco 3 (11 innings)
Colorado 4 San Diego 3 (10 innings)
Philadelphia 4 Miami 2
Washington 5 Milwaukee 3
Cincinnati 6 Chicago Cubs 5
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MLS/LIGA MX LEAGUES CUP
Columbus 4 Club America 1
Puebla 1 Chicago 1
(Puebla wins 10-9 on penalties)
Sporting Kansas City 1 Guadalajara 0
Toluca 4 Colorado 1
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