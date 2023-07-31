Monday's Scoreboard

WOMEN'S WORLD CUP

Preliminary round

Australia 4 Canada 0

Ireland 0 Nigeria 0

Japan 4 Spain 0

Zambia 3 Costa Rica 1

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MLB

Interleague

L.A. Angels 4 Atlanta 1

American League

Baltimore 4 Toronto 2

Tampa Bay 5 N.Y. Yankees 1

Houston 7 Cleveland 3

Seattle 6 Boston 2

National League

Arizona 4 San Francisco 3 (11 innings)

Colorado 4 San Diego 3 (10 innings)

Philadelphia 4 Miami 2

Washington 5 Milwaukee 3

Cincinnati 6 Chicago Cubs 5

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MLS/LIGA MX LEAGUES CUP

Columbus 4 Club America 1

Puebla 1 Chicago 1

(Puebla wins 10-9 on penalties)

Sporting Kansas City 1 Guadalajara 0

Toluca 4 Colorado 1

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