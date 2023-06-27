Tuesday's Scoreboard
MLB
Interleague
San Francisco 3 Toronto 0
Cincinnati 3 Baltimore 1
Miami 10 Boston 1
Atlanta 6 Minnesota 2
St. Louis 4 Houston 2
Arizona 8 Tampa Bay 4
Washington 7 Seattle 4 (11 innings)
American League
Texas 8 Detroit 3
Cleveland 2 Kansas City 1
L.A. Angels 4 Chicago White Sox 2
Oakland 2 N.Y. Yankees 1
National League
Pittsburgh 9 San Diego 4
N.Y. Mets 7 Milwaukee 2
Philadelphia 5 Chicago Cubs 1
L.A. Dodgers 5 Colorado 0
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SOCCER
Gold Cup
Canada 2 Guadeloupe 2
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CANADIAN ELITE BASKETBALL LEAGUE
Ottawa 79 Brampton 60
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