Sunday's Games

MLB

American League

Detroit 8 Tampa Bay 7 (11 innings)

Toronto 22 Baltimore 7

Chicago White Sox 2 Boston 1

Houston 3 L.A. Angels 1

Kansas City 5 Minnesota 3

Texas 4 Oakland 3

National League

Washington 6 Pittsburgh 2

Colorado 5 Philadelphia 4

Atlanta 5 Miami 3

St. Louis 2 Cincinnati 0

San Francisco 6 Chicago Cubs 5

L.A. Dodgers 8 San Diego 0

Interleague

Milwaukee 11 Cleveland 1

Arizona 5 Seattle 4

N.Y. Mets 7 N.Y. Yankees 6

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MLS

Los Angeles FC 3 Real Salt Lake 2

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NFL

Arizona 38 Tennessee 13

Carolina 19 N.Y. Jets 14

Cincinnati 27 Minnesota 24 (OT)

Houston 37 Jacksonville 21

L.A. Chargers 20 Washington 16

Philadelphia 32 Atlanta 6

Pittsburgh 23 Buffalo 16

San Francisco 41 Detroit 33

Seattle 28 Indianapolis 16

Denver 27 N.Y. Giants 13

Kansas City 33 Cleveland 29

Miami 17 New England 16

New Orleans 38 Green Bay 3

L.A. Rams 34 Chicago 13

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This report by The Canadian Press was first published Sept. 12, 2021.

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